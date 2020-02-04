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Как заготовить дома щучью икру: рецепт и полезные советы

Как приготовить настоящий деликатес своими руками

вторник, 4 февраля 2020, 07:03
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Хотите сделать знаменитый деликатес самостоятельно? В этом материале мы пошагово расскажем вам, как своими руками засолить икру щуки. Эта оригинальная закуска точно удивит ваших друзей и близких.

Итак, для приготовления ароматной и пряной икры вам понадобятся следующие ингредиенты: икра щуки (500 г), соль (3 ст. л.).

Шаг 1: Сначала икру нужно хорошо промыть. Но делать это надо аккуратно, чтобы не порвать верхнюю пленку.

Шаг 2: Теперь икру следует нарезать на кусочки. Затем с каждого кусочка аккуратно снять пленку.

Шаг 3: Переложить икру в большую емкость и несколько раз тщательно промыть большим количеством воды.

Шаг 4: Слить всю воду и всыпать в икру соль. После этого нужно перемешивать будущее угощение 15 минут, за это время растворится соль и икра сможет хорошо просолиться.

Шаг 5: Последний шаг - икру нужно переложить в дуршлаг, чтобы из нее стекла вся жидкость. После этого деликатес можно подавать на стол.

Есть икру щуки можно на бутербродах, с блинами, в салатах. Также нередко делают корзинки с икрой, или же добавляют этот продукт в различные закуски, например, в профитроли.

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