Люди делятся в сети уморительными фото своих длинных котов - и как только пушистым это удается

Пользователи соцсетей делятся уморительными снимками своих длинных котов и кошек, которые, кажется, могут вытягиваться до бесконечности. Довольно скоро обмен фотографиями превратился в настоящий флешмоб - хозяева питомцев соревнуются, у кого длиннее кот.

Средняя длина котейки составляет 46 см, к ней также нужно добавить среднестатистический хвост - 30 см. Но взгляните на эти фото. На них животные кажутся длиннее в разы.

Естественно, в этой гонке побеждают хозяева кошек породы мейн-кун, ведь длина такого взрослого котейки с хвостом может превышать 130 см. Но другие тоже не отстают.

Насколько известно, самый крупный кот в мире породы мейн-кун по кличке Омар живет в Мельбурне. Вес животного составляет 14 кг, а длина — рекордные 120 см.

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Ранее любители мемов отыскали в сети нового самого угрюмого кота. Да, это не Grumpy Cat, но взгляд у него еще тот. Хотя, по словам хозяйки кота, Мяу-Мяу только выглядит таким злобным.

Если раньше говорили об угрюмых кошках, то вскоре после смерти Grumpy Cat в Instagram стал популярным самый злобный кот в мире - его рогатые фото появились даже на футболках.

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