RU  UA

Лайм

Люди делятся в сети уморительными фото своих длинных котов - и как только пушистым это удается

Естественно, в этой гонке побеждают хозяева кошек породы мейн-кун, но другие тоже не отстают

среда, 5 февраля 2020, 14:43
читати статтю українською

Пользователи соцсетей делятся уморительными снимками своих длинных котов и кошек, которые, кажется, могут вытягиваться до бесконечности. Довольно скоро обмен фотографиями превратился в настоящий флешмоб - хозяева питомцев соревнуются, у кого длиннее кот.

Средняя длина котейки составляет 46 см, к ней также нужно добавить среднестатистический хвост - 30 см. Но взгляните на эти фото. На них животные кажутся длиннее в разы.

Естественно, в этой гонке побеждают хозяева кошек породы мейн-кун, ведь длина такого взрослого котейки с хвостом может превышать 130 см. Но другие тоже не отстают.

Насколько известно, самый крупный кот в мире породы мейн-кун по кличке Омар живет в Мельбурне. Вес животного составляет 14 кг, а длина — рекордные 120 см.

загрузка...

  • Ранее любители мемов отыскали в сети нового самого угрюмого кота. Да, это не Grumpy Cat, но взгляд у него еще тот. Хотя, по словам хозяйки кота, Мяу-Мяу только выглядит таким злобным.
  • Если раньше говорили об угрюмых кошках, то вскоре после смерти Grumpy Cat в Instagram стал популярным самый злобный кот в мире - его рогатые фото появились даже на футболках.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Модель потратила тысячи долларов, чтобы стать живой куклой, но пока ее фото лишь пугают людей в соцсетях

24-летняя модель из Канады Мария Магдалина зависима от пластики.

Парень решил юморнуть о коронавирусе на борту самолета - цена этой шутки оказалась слишком высокой

Инстаблогер раскаялся в содеянном, но с рук ему эта выходка просто так не сошла

Как приготовить дома закрытую пиццу кальцоне - пошаговый рецепт и советы

Как сделать своими руками традиционное блюдо Италии

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: