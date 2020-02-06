Как приготовить дома пражский торт: подробный рецепт и советы сладкоежкам

Вряд ли кто-то не знает, что такое знаменитый Пражский торт. Интересно, что его вполне реально сделать дома своими руками. И для этого совсем не обязательно быть профессиональным кондитером. Нужно только следовать шагам, которые мы опишем в этом материале.

Итак, для приготовления торта нам понадобятся следующие ингредиенты: сахар (150 г), мука (115 г), масло сливочное (40 г), какао (25 г), яйца ( 6 шт.). Для пропитки: вода (200 мл), сахар (100 г). Для крема: масло сливочное (200 г), сгущенка (120 г), вода (20 мл), желток, какао (10 г), ванильный сахар (2 ч. л.). Для глазури: шоколад горький (100 г), масло сливочное (100 г), абрикосовый джем (50 г).

Шаг 1: Смешать муку и какао, просеять эту смесь через сито.

Шаг 2: Отделить белки от желтков, в отдельной посуде взбить желтки с половиной сахара (75 г). Взбивать нужно около 3-4 минут, пока смесь не станет светлой.

Шаг 3: Белки охладить и взбить 5-7 минут до стойких пиков. Постепенно добавлять оставшийся сахар. Когда весь сахар окажется в миске, взбивать еще несколько минут до готовности. Как ее определить? Очень просто - аккуратно переверните миску. Если смесь достаточно взбита, она будет густой и не будет стекать.

Шаг 4: Аккуратно совместить желтки и белки. Делать это нужно большой ложкой или лопаткой, перекладывая по одной ложке и аккуратно перемешивая.

Шаг 5: Добавить муку с какао. Добавлять нужно также аккуратно и постоянно перемешивая.

Шаг 6: Когда тесто будет однородным, нужно добавить растопленное сливочное масло.

Шаг 7: Форму для бисквита смазать маслом и присыпать мукой. Переложить в нее тесто и отправить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 8: Остудить бисквит и разрезать его на коржи.

Шаг 9: Смешать ингредиенты для пропитки. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить несколько минут.

Шаг 10: Дать пропитке полностью остыть.

Шаг 11: Делаем крем. Для этого нужно смешать желток с водой, затем поставить смесь на огонь. Добавить в нее сгущенку и сахар, все аккуратно перемешивать. Варим до загустения на медленном огне, постоянно помешивая.

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Шаг 12: Масло размягчить и взбивать миксером 5 минут. Аккуратно смешать его с заварной основой. Снова взбить, затем добавить какао.

Шаг 13: Полить коржи пропиткой, смазать кремом и приступить к глазури.

Шаг 14: Смазать торт абрикосовым джемом и убрать его в холодильник.

Шаг 15: Шоколад и масло растопить в кастрюле, важно не держать смесь на огне слишком долго, чтобы не было комков. Достаточно дождаться полного растворения шоколада.

Шаг 16: Достать торт из холодильника и полить его шоколадной смесью. Дождаться высыхания и переложить на красивую тарелку. По желанию, верхушку можно украсить тертым шоколадом или сахарной пудрой.

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