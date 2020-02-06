RU  UA

Лайм

Как приготовить дома пражский торт: подробный рецепт и советы сладкоежкам

Как своими руками приготовить знаменитый десерт

четверг, 6 февраля 2020, 19:50
читати статтю українською

Вряд ли кто-то не знает, что такое знаменитый Пражский торт. Интересно, что его вполне реально сделать дома своими руками. И для этого совсем не обязательно быть профессиональным кондитером. Нужно только следовать шагам, которые мы опишем в этом материале.

Итак, для приготовления торта нам понадобятся следующие ингредиенты: сахар (150 г), мука (115 г), масло сливочное (40 г), какао (25 г), яйца ( 6 шт.). Для пропитки: вода (200 мл), сахар (100 г). Для крема: масло сливочное (200 г), сгущенка (120 г), вода (20 мл), желток, какао (10 г), ванильный сахар (2 ч. л.). Для глазури: шоколад горький (100 г), масло сливочное (100 г), абрикосовый джем (50 г).

Шаг 1: Смешать муку и какао, просеять эту смесь через сито.

Шаг 2: Отделить белки от желтков, в отдельной посуде взбить желтки с половиной сахара (75 г). Взбивать нужно около 3-4 минут, пока смесь не станет светлой.

Шаг 3: Белки охладить и взбить 5-7 минут до стойких пиков. Постепенно добавлять оставшийся сахар. Когда весь сахар окажется в миске, взбивать еще несколько минут до готовности. Как ее определить? Очень просто - аккуратно переверните миску. Если смесь достаточно взбита, она будет густой и не будет стекать.

Шаг 4: Аккуратно совместить желтки и белки. Делать это нужно большой ложкой или лопаткой, перекладывая по одной ложке и аккуратно перемешивая.

Шаг 5: Добавить муку с какао. Добавлять нужно также аккуратно и постоянно перемешивая.

Шаг 6: Когда тесто будет однородным, нужно добавить растопленное сливочное масло.

Шаг 7: Форму для бисквита смазать маслом и присыпать мукой. Переложить в нее тесто и отправить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 8: Остудить бисквит и разрезать его на коржи.

Шаг 9: Смешать ингредиенты для пропитки. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить несколько минут.

Шаг 10: Дать пропитке полностью остыть.

Шаг 11: Делаем крем. Для этого нужно смешать желток с водой, затем поставить смесь на огонь. Добавить в нее сгущенку и сахар, все аккуратно перемешивать. Варим до загустения на медленном огне, постоянно помешивая.

загрузка...

Шаг 12: Масло размягчить и взбивать миксером 5 минут. Аккуратно смешать его с заварной основой. Снова взбить, затем добавить какао.

Шаг 13: Полить коржи пропиткой, смазать кремом и приступить к глазури.

Шаг 14: Смазать торт абрикосовым джемом и убрать его в холодильник.

Шаг 15: Шоколад и масло растопить в кастрюле, важно не держать смесь на огне слишком долго, чтобы не было комков. Достаточно дождаться полного растворения шоколада.

Шаг 16: Достать торт из холодильника и полить его шоколадной смесью. Дождаться высыхания и переложить на красивую тарелку. По желанию, верхушку можно украсить тертым шоколадом или сахарной пудрой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Пес-рекордсмен сумел удержать во рту 6 теннисных мячиков - теперь он звезда соцсетей

Популярные собаки в Instagram - золотистый ретривер Финли побил рекорд Гиннеса по количеству теннисных мячей во рту

Готовим дома чешские кнедлики с картофелем и грибами: рецепт и секреты местной кухни

Как приготовить оригинальное блюдо на обед

Как худеть без вреда для организма: 5 важных шагов до начала любой диеты

Как эффективно сбросить вес без вреда и строгих органичений

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: