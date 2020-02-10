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Готовим дома сырный суп по-французски: простой рецепт и варианты приготовления

Как приготовить оригинальное первое блюдо своими руками

понедельник, 10 февраля 2020, 07:05
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Сырный суп - первое блюдо, которое очень знаменито во Франции. И не зря, ведь этот суп является не только очень вкусным, но также полезным и достаточно сытным. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить настоящий французский сырный суп своими руками.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе (500 г), плавленый сыр (200 г), картофель (400 г), лук (150 г), морковь (180 г), сливочное масло (по вкусу), соль и перец (по вкусу), зелень (по вкусу), лавровый лист (3 штуки), гренки (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно отварить в кастрюле куриное филе. Затем мясо достать, добавить в бульон соль, перец и лавровый лист.

Шаг 2: Картошку, морковку и лук следует помыть, почистить и нарезать на небольшие кубики. Затем отправить овощи в куриный бульон. Морковку и лук можно предварительно обжарить несколько минут на сковороде. Так суп получится более ароматным.

Шаг 3: Варить овощи в бульоне до готовности, затем выловить лавровые листы, нарезать куриное филе на небольшие кусочки и добавить в бульон.

Шаг 4: Положить в будущий суп сливочное масло и нарезанные на кубики плавленные сырки.

Шаг 5: При помощи блендера перемолоть суп до состояния густого однородного пюре. Если суп получился слишком густым, можно добавить немного воды. Если же, наоборот, он вышел слишком жидким, можно всыпать 1-2 ложки муки и снова перемолоть все ингредиенты блендером.

Шаг 6: Перед подачей положить в суп гренки и посыпать блюдо мелко нарезанной зеленью.

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