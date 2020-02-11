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Как приготовить дома грузинский соус Сациви: подробный рецепт и секреты местной кухни

Как приготовить дома оригинальную добавку к различным блюдам

вторник, 11 февраля 2020, 07:08
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Сациви - один из наиболее знаменитый соусов грузинской кухни. Его обычно подают к мясным блюдам. В составе соуса содержится множество различных ингредиентов и пряностей, из-за чего процесс его приготовления требует примерно 60 минут времени. Но зато с этим соусом ваша еда точно заиграет новыми красками.

Итак, для приготовления Сациви вам понадобятся следующие ингредиенты: сливочное масло (100 г), грецкие орехи (300 г), лук репчатый (250 г), пшеничная мука (30 г), яичные желтки (3 шт.), чеснок (24 г), куриный бульон (250 г), винный уксус белый (100 г), гвоздика (2 г), корица (2 г), перец красный молотый (по вкусу), шафран (по вкусу), соль (по вкусу), зелень кинзы (по вкусу).

Шаг 1: Для начала нужно помыть, почистить и нарезать на мелкие кусочки лук и чеснок.

Шаг 2: Теперь следует разогреть сковороду и выложить туда сливочное масло.

Шаг 3: Прожарить лук и чеснок примерно 5 минут, затем просеять и добавить в эту смесь муку.

Шаг 4: Влить куриный бульон и добавить гвоздику. Можно также положить лавровый лист. Эту смесь нужно хорошенько проварить, примерно 15-20 минут после закипания.

Шаг 5: Тем временем нужно измельчить в мясорубке грецкие орехи и зелень.

Шаг 6: Добавить в ореховую массу желтки и все специи, хорошенько перемешать.

Шаг 7: Винный уксус прокипятить и залить им ореховую массу, снова тщательно размешать все ингредиенты.

Раг 8: Добавить ореховую массу к бульону и, постоянно помешивая, хорошенько прогреть. Кипятить соус не нужно.

Также можно положить в соус нарезанную отварную курицу. В таком виде эта добавка может быть абсолютно самостоятельным блюдом на вашем столе.

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