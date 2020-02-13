Три диетических супа для легкого завтрака или обеда - рецепты на 15 минут

Не всегда хватает времени на приготовление полноценного первого блюда? Ничего страшного, ведь мы знаем, как приготовить вкусный, полезный и легкий суп всего за 15 минут. И уже готовы поделиться с вами несколькими простыми рецептами прямо в этом материале.

Итак, для варианта номер один вам понадобятся следующие продукты: морковка, лук, капуста, зелень, сметана. Для начала нужно помыть, почистить и нарезать на мелкие кубики все овощи. Затем закипятить воду и отправить овощи вариться. Через 10 минут будущий суп нужно посолить и поперчить по вкусу. Варить блюдо следует до полной готовности овощей. Ну а перед подачей его нужно украсить мелко нарезанной зеленью и ложечкой сметаны.

Продукты для второго варианта: шампиньоны, лук, плавленные сырки (несколько штук), сухарики. Грибы и лук нужно помыть, почистить и нарезать на маленькие кусочки. Затем обжарить на сковороде 5 минут. После чего отправить в кипящую воду на 10 минут. Теперь нужно добавить мелко нарезанные плавленные сырки и измельчить суп блендером до состояния однородного пюре. Перед подачей украсить сухариками.

И третий вариант быстрого и полезного супа: лук, сладкий перец, томатная паста (около 2 столовых ложек), отварной рис, зеленый лук и зелень для украшения. Лук и сладкий перец помыть, почистить и нарезать. Обжарить на сковороде 5 минут, затем положить в кипящую воду. Добавить томатную пасту, соль и перец по вкусу. Когда овощи сварятся, добавить в суп заранее отваренный рис, украсить мелко нарезанной зеленью и зеленым луком.

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