4 простых упражнения для похудения в бедрах: всего 20 минут в день

Считается, что нижняя часть тела худеет дольше и сложнее всего. Так и есть, если только не знать о нескольких хитростях. Например, об эффективных и простых упражнениях, которые можно выполнять дома всего 20 минут. Именно о них мы расскажем вам в этом материале.

Приседания с весом

Возьмите две литровых пластиковых бутылки и наполните их водой. Затем возьмите по бутылке в каждую руку, поставьте ноги на ширине плечей и приседайте. Важно следить, чтобы колени не уходили вперед за носки. Также нужно держать спину ровно, можно немного наклоняться вперед, подавая ягодицы назад. Выполнять упражнение нужно по 7-10 раз в 3-4 подхода.

Фото: jv.ru

Балерина

Станьте у стола или другой крепкой опоры. Стоя на носочках каждую ногу по очереди поднимайте в сторону. Важно держать ногу прямой, не сгибать спину и максимально тянуть носки. Выполнять упражнение следует по 10-15 раз в 4-5 подходов.

Фото: st.ilovefootball.ru

Выпады на месте

Возьмите любой крепкий предмет, высотой примерно 10 сантиметров. Это будет вашей опорой, поэтому предмет должен быть устойчивым. Можно использовать блин от гантели или толстую доску. Носок передней ноги поставьте на опору, руки держите на талии. С ровной спиной делайте выпады назад каждой ногой по 7-10 раз в 3-4 подхода.

Фото: fitnavigator.ru

Ласточка

Обопритесь рукой на стол или об стену или зафиксируйте руки на талии. Станьте ровно, держите спину прямо. Каждую ногу поднимайте назад максимально высоко. Можно надеть на ступню какой-то утяжелитель. Например, тяжелый ботинок. Выполнять упражнение нужно по 10-15 раз в 4-5 подходов.

Фото: goodlooker.ru

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