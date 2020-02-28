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Как приготовить дома нежный торт Тирамису: пошаговый рецепт и советы

Как своими руками сделать легкий и вкусный десерт

пятница, 28 февраля 2020, 07:11
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Тирамису - любимое во многих странах лакомство, знаменитое своей воздушной текстурой, легкостью, тонкими нотками кофе и сливочно-ванильным кремом. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить Тирамису своими руками. Поверьте, это сделать гораздо проще, чем вам кажется.

Итак, для приготовления Тирамису вам понадобятся следующие ингредиенты: сливочный сыр Маскарпоне или любой подобный (500 г), печенье Савоярди или другое бисквитное печенье (300 г), эспрессо (1 небольшая чашечка), горький шоколад (1 плитка), сахарная пудра (5 ст. л.), ванилин (щепотка).

Шаг 1: Для начала нужно взять глубокую емкость, в которой вы будете готовить ваш десерт. Затем уложить на дно печенье ровным слоем, затем пропитать его заранее сваренным эспрессо. Оставьте печенье размокать, пока будете заниматься кремом.

Шаг 2: Пока корж настаивается, нужно взять сливочный сыр, переложить его в емкость для взбивания, добавить ванилин и сахарную пудру. Взбить миксером на высокой скорости до образования пышной, воздушной и легкой однородной массы с потрясающим ванильным ароматом.

Шаг 3: Переложить сливочную массу сверху на слой печенья и равномерно распределить лопаткой.

Шаг 4: Горький шоколад натереть на мелкой терке и посыпать им Тирамису.

Шаг 5: Отправить десерт в холодильник минимум на 2 часа. После этого его можно нарезать на порции и подавать к столу.

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