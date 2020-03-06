Лучшие идеи и приколы к 8 марта: как поздравить друзей креативно и с юмором

Совсем скоро наступит 8 Марта. А это значит, что многие будут думать, как поздравить своих близких и знакомых представительниц прекрасного пола с этим днем. В этом материале мы расскажем вам о необычных, шуточных и не скучных вариантах поздравлений, чтобы вы могли выбрать самый интересный из них.

Не хотите дарить обычный букет? На помощь придет оригинальный подарок - зонт в виде тюльпана в вазе. Этот забавный подарок хорошо смотрится, он точно пригодится как вашей девушке, так и маме, тете, сестре, бабушке, да и вообще любой знакомой. К тому же, стоят такие зонты не очень дорого, поэтому этот вариант будет еще и весьма бюджетным.

Фото: static-ru.insales.ru

Знаете, что ваша подруга ждет предложения руки и сердца? Можете подшутить над ней, подарив ей чашку с обручальным кольцом. Но с таким подарком стоит быть осторожными. Ведь в том случае, если девушка ждет предложения от вас, она может подумать, что вы не воспринимаете ее чувства достаточно серьезно.

Фото: digital-world.in.ua

Если вы хотите оригинально отметить 8 Марта в офисе или где-то со своими друзьями, можно заказать "живую" открытку. К весеннему празднику многие мастера песочной живописи предлагают устроить шоу с выездом на любую вашу локацию. Художник может не только при вас создать любой рисунок из песка, но и нарисовать целую историю. В которой можете поучаствовать и вы, если заранее обговорите этот момент.

Фото: snova-prazdnik.ru

Поздравить коллег можно очень просто и оригинально, если у вас есть доступ к их компьютерам. Просто поместите большую иконку с открыткой на рабочий стол. Также можно отключить интернет в офисе (если это не помешает рабочему процессу), и, когда девушки-сотрудницы начнут интересоваться, что случилось и когда все починят, объявить им, что интернет отключен в честь праздника. Чтобы прекрасные дамы могли отдохнуть. В этот момент можно презентовать коллективу что-то вкусное и вручить цветы.

И еще один вариант оригинального поздравления - открытки в самых необычных местах. Расклейте или разложите по офису, дому или другому месту, где соберутся ваши адресаты, самые разные открытки. Расположите их в таких местах, где их точно не ожидают увидеть, но однозначно найдут. Например, в холодильнике, возле кофемашины, рядом с умывальником и так далее.

Фото: maam.ru

Как не прогадать с подарком маме на 8 Марта? Мы уже собрали для вас лучшие идеи и варианты.

с подарком маме на 8 Марта? Праздник 8 Марта не за горами, поэтому - самое время определиться с местом празднования. Ведь каждому мужчине хочется подарить незабываемые эмоции любимой женщине, сделать ей сюрприз, о котором она так давно мечтала.

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