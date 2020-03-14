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Как сделать дома песочное тесто для печенья: рецепт и советы приготовления

Как сделать идеальное тесто своими руками

суббота, 14 марта 2020, 07:08
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Песочное печенье - очень вкусный и простой десерт, который идеально подойдет для любого застолья или чаепития. Но как же приготовить идеальное тесто для такого печенья? В этом материале мы поделимся с вами рецептом самого правильного и вкусного песочного теста, чтобы вы могли приготовить идеальное лакомство для себя и своих близких.

Итак, для приготовления теста вам понадобятся следующие ингредиенты: желтки (2 шт.), масло сливочное (180 г), мука (300 г), сахар (4 ст.л.).

Фото: viramaina.ru

Шаг 1: Для начала нужно нарезать масло на небольшие кубики и тщательно размять его вилкой.

Шаг 2: Затем следует добавить к маслу яичные желтки. Белки в этом рецепте не используются, поэтому вы можете приготовить из них что-то отдельное, например, белковый крем.

Шаг 3: Теперь нужно постепенно всыпать в смесь сахар, постоянно помешивая будущее тесто.

Шаг 4: Когда смесь станет однородной, следует постепенно ввести муку и хорошенько промять тесто руками, чтобы в нем не было комков.

Шаг 5: Поместить готовое тесто в холодильник на 30 минут. После этого его можно будет раскатать, вырезать любые фигурки и запечь в духовке. Кстати, делать это следует примерно 10-15 минут при температуре 180-200 градусов.

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