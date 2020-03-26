Готовим нудли по-украински с тушеной картошкой и мясом: пошаговый рецепт и советы

Многие считают нудли украинским блюдом, однако некоторые уверены, что эта вкуснота пришла из Германии. В любом случае, нудли - прекрасный вариант обеда для всей семьи. Ведь это одновременно очень вкусное, питательное и полезное угощение. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро его приготовить.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты: соль (1 ч. л.), картофель (0.5 кг), мясо (300 г), лук репчатый (1 шт.), морковка (1 шт.), болгарский перец (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), перец черный молотый (1 ч. л.), сливочное масло (50 г), укроп (3 веточки), лавровый лист (2 шт.). Для теста: мука пшеничная (200 г), яйцо куриное, вода (2 ст. л.), соль (щепотка).

Фото: i.mycdn.me

Шаг 1: Для начала нужно смешать муку, соль, яйцо и воду и замесить руками тесто. Затем накрыть его полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 15 минут.

Шаг 2: Лук, морковку, болгарский перец почистить и мелко нарезать.

Шаг 3: Обжарить лук на сковороде до прозрачности, затем добавить к нему морковку, обжаривать до тех пор, пока морковь не станет мягкой.

Шаг 4: Добавить болгарский перец, томатную пасту, соль и черный перец, мясо нарезать кубиками и тоже отправить на сковороду. Обжаривать, иногда помешивая, пока мясо не схватится.

Шаг 5: Переложить все ингредиенты в кастрюлю, почистить, нарезать и добавить туда же картофель.

Шаг 6: Налить воды так, чтобы она покрывала все продукты. Добавить лавровый лист, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне до почти полной готовности картофеля.

Шаг 7: Тем временем раскатать тесто как можно тоньше, смазать растопленным сливочным маслом и посыпать мелко нарезанным укропом.

Шаг 8: Свернуть тесто в тугой рулет и нарезать на кусочки примерно 2 см толщиной.

Шаг 9: Когда картофель будет почти готов, добавить нудли в кастрюлю и варить под крышкой еще 15 минут.

Шаг 10: Готовое блюдо можно сразу же подавать на стол в глубокой тарелке.

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