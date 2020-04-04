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Готовим дома нежные синнабоны с изюмом и корицей: простой рецепт выпечки без химии

Как легко и быстро сделать ароматный десерт

суббота, 4 апреля 2020, 07:10
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Синнабоны - вкусные, мягкие и ароматные булочки с корицей. Они наполнят ваш дом потрясающим запахом и станут отличным десертом к чаю или кофе. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить синнабоны своими руками легко, быстро и из самых простых продуктов.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты: мука (500 г), дрожжи сухие (2 ч. л.), молоко (210 мл), яйцо (1 шт.), размягченное сливочное масло (70 г), сахар (100 г), соль (0.5 ч. л.), корица (2 ст. л.), изюм (150 г).

Фото: vedicfood.ru

Шаг 1: Для начала нужно приготовить тесто. Для этого следует смешать в удобной емкости муку, сахар, соль и 1 чайную ложку корицы. Вбить в середину яйцо и тщательно перемешать.

Шаг 2: Молоко немного подогреть, добавить 1 чайную ложку сахара и дрожжи, перемешать и оставить под полотенцем на 30 минут.

Шаг 3: Смешать сухие ингредиенты с молочной смесью, замесить тесто. Затем добавить 50 г сливочного масла, еще раз хорошенько промять тесто руками, после чего накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом месте.

Шаг 4: Изюм промыть кипятком, оставшуюся корицу и сахар смешать в небольшой емкости.

Шаг 5: Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности. Смазать его оставшимся сливочным маслом при помощи кондитерской кисточки.

Шаг 6: Равномерно распределить изюм, затем посыпать смесью сахара и корицы.

Шаг 7: Скатать тесто в рулет, после чего нарезать на одинаковые кусочки острым ножом.

Шаг 8: Выложить будущие булочки на застеленный пергаментом противень и оставить под пленкой на 30 минут.

Шаг 9: Выпекать синнабоны 20 минут при температуре 180 градусов.

Совет: Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить растопленным шоколадом.

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