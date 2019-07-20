Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию Инны Чуриковой

Знаменитая советская и российская актриса Инна Чурикова, которая попала в реанимацию после падения со сцены, идет на поправку.

Об этом "РИА Новости" сообщили в театре "Ленком". 75-летняя артистка пока остается в больнице.

"Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели", - рассказал директор театра Марк Варшавер.

Инну Чурикову госпитализировали вечером 18 июля. Актриса сильно травмировалась, играя в спектакле. Артистка оступилась на сцене и упала в зрительный зал. Чурикову в тяжелом состоянии доставили в институт Склифосовского и поместили в реанимацию.

На следующий день артистку перевели в обычную палату, состояние Чуриковой врачи стали оценивать, как "средней тяжести".

Инна Чурикова известна по таким советским фильмам, как "Морозко" (роль Марфуши), "Неуловимые мстители" (Белокурая Жози), "В огне брода нет" (Таня Теткина), "Тот самый Мюнхгаузен" (баронесса Якобина фон Мюнхгаузен), "Ширли-мырли" (Прасковья Алексеевна Кроликова) и многим другим.

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