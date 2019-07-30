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Мальчик, девочка, арбуз? Разведенная солистка "НеАнгелов" озадачила фанов большим животом

Певица заинтриговала поклонников

вторник, 30 июля 2019, 18:26
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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" певица Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, заставила поклонников думать, что она ждет ребенка.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором демонстрирует внушительных размеров живот. Слава стоит перед зеркалом и гладит животик. "Вот ответ на ваш вопрос почему? Потому что у меня "Пузик как у Тик", - иронично написала певица.

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Ролик тут же привлек внимание поклонников звезды. Многие решили, что знаменитость ждет ребенка. А другие в очередной раз похвалили Славу за отменное чувство юмора.

"Это третий будет? Класс", "Вы беременная?", "Хахах, 5 баллов", "Понятно, сезон арбузов все-таки", "Какая интрига", "Мальчик? Девочка? Арбуз", "Думаю аист ночевал рядом", "Арбуза накушалась", - гадают комментаторы.

Напомним, несколько месяцев назад муж Славы Каминской Эдгар Каминский подал на развод. С подобным кризисом в отношениях пара столкнулась не впервые, правда, на этот раз помириться им уже не удалось. 1 июля Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Эдгар и Слава поженились 16 июля 2014 года, в браке у них родилось двое детей - сын Леонард и дочь Лаура.

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