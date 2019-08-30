У Горбунова на "Танцях з зірками-2019" постоянная появится коллега-ведущая: и это не его жена

Украинская певица Тина Кароль станет постоянной соведущей Юрия Горбунова на "Танцях з зірками". До этого их звездный тандем можно было видеть только на открытии и закрытии шоу.

Как сообщили организаторы проекта, тринадцать лет назад пара ведущих полюбилась зрителям настолько, что ее уже окрестили легендарной. Поэтому со следующего выпуска Тина Кароль и Юрий Горубнов будут вести шоу еженедельно. Напомним, что второй прямой эфир новых "Танців з зірками" выйдет на канале "1+1" в это воскресенье, 1 сентября.

Ведущим звездного балкона в новом выпуске будет певец и покоритель женских сердец Олег Винник. Он будет встречать участников после выступлений и ждать оценок жюри.

Темой второго прямого эфира "Танців з зірками" станет "Вечер легенд" – танцевальные пары посвятят номера своим кумирам.

Поклонники украинской певицы Тины Кароль вот уже несколько дней активно обсуждают ее роскошный наряд на премьере нового сезона шоу "Танці з зірками". В прямой эфир знаменитость вышла в авторском образе бренда the Coat - серебрянном платье с разрезом от бедра.

Известный украинский хореограф Влад Яма назвал имена участников нового сезона "Танців з зірками", которые, по его мнению, были слабее остальных в первом прямом эфире.

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