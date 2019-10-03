RU  UA

Лайм

Украинская певица выбрала имя дочери по советам астрологов: говорит, хотелось чего-то необычного

Знаменитость определилась с вариантами заранее, но астрологи их отвергли

четверг, 3 октября 2019, 13:42
читати статтю українською

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая в сентябре родила дочь, выбрала имя для новорожденной девочки. Своего второго ребенка знаменитость назвала Софией. На этом имени родители остановились, посоветовавшись с астрологами.

Как рассказала певица фолловерам в Instagram, выбрать имя ребенку оказалось не так просто. Родителям хотелось чего-то необычного, но в итоге пришлось прислушаться к советам специалистов в области астрологии.

"Это были долгие споры. Когда я была беременной, Игорь в шутку называл малышку Зинкой. Почему именно так - до сих пор не известно. На последних сроках у меня в голове было два варианта - Тиана и Микелла", - поделилась певица.

При этом уже тогда Димопулос твердо решила, что обязательно проконсультируется с астрологами, но ее ждало разочарование: "Астрология - наука, при знании которой, себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. Как только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ - ни одно из выбранных мною имен не подходит".

Специалисты указали, что имя ребенка должно начинаться на "Со" или на "Да". Самым удачным родителям показался вариант София.

Напомним, для Санты Димопулос дочь стала уже вторым ребенком. Певицы также воспитывает 10-летнего сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас знаменитость замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском

Перебравшаяся в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети снимками из Киева.

Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа

Сохранить брак после измены мужа - самое смелое решение Хиллари Клинтон

Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала историю, как однажды стала жертвой психологического насилия в отношениях.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: