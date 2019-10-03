Украинская певица выбрала имя дочери по советам астрологов: говорит, хотелось чего-то необычного

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая в сентябре родила дочь, выбрала имя для новорожденной девочки. Своего второго ребенка знаменитость назвала Софией. На этом имени родители остановились, посоветовавшись с астрологами.

Как рассказала певица фолловерам в Instagram, выбрать имя ребенку оказалось не так просто. Родителям хотелось чего-то необычного, но в итоге пришлось прислушаться к советам специалистов в области астрологии.

"Это были долгие споры. Когда я была беременной, Игорь в шутку называл малышку Зинкой. Почему именно так - до сих пор не известно. На последних сроках у меня в голове было два варианта - Тиана и Микелла", - поделилась певица.

При этом уже тогда Димопулос твердо решила, что обязательно проконсультируется с астрологами, но ее ждало разочарование: "Астрология - наука, при знании которой, себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. Как только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ - ни одно из выбранных мною имен не подходит".

Специалисты указали, что имя ребенка должно начинаться на "Со" или на "Да". Самым удачным родителям показался вариант София.

Напомним, для Санты Димопулос дочь стала уже вторым ребенком. Певицы также воспитывает 10-летнего сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас знаменитость замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко.

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