Кайли Дженнер отреагировала на слухи о расставании с бойфрендом из-за нового романа

Американская модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер действительно рассталась со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, однако никакого нового романа у нее не было.

Об этом знаменитость написала на личной странице в Twitter, подчеркнув, что интернет, как это часто происходит, знаменательно преувеличивает драматизм ситуации.

"Мы с Трэвисом остались в хороших отношениях и сконцентрировались на нашей дочери Сторми. Приоритет - наша дружба и наша дочь", - коротко прокомментировала модель.

В отдельном посте Дженнер высказалась и о романе с экс-бойфрендом, рэпером Tyga, с которым ее якобы заметили в Лос-Анджелесе незадолго до появления новостей о расставании со Скоттом.

"Интернет делает все в 100 раз драматичнее, чем на самом деле. Не было никакого свидания с Tyga в 2 часа ночи. Видели, как я высадила друзей возле студии, в которой он находился", - добавила модель.

Напомним, в последний раз Дженнер и Скотта видели вместе 27 августа на премьере документального фильма Netflix "Смотри, мама, я могу летать", который рассказывает о личной и профессиональной жизни рэпера. К тому же незадолго до новостей о расставании пара появлялась на страницах журнала Playboy - снимала ее украинский фотограф Саша Самсонова.

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