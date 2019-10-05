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Кто покинет 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019: голосование

Кому пора покинуть танцевальное шоу?

суббота, 5 октября 2019, 09:02
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Вечером 6 октября в эфире канала "1+1" состоится 7 выпуск шоу Танці з зірками-2019, по итогам которого программу традиционно покинет одна пара участников.

Как и каждую неделю, в преддверии шоу его зрители активно дискутируют на тему того, кто же станет аутсайдером в это воскресенье. Особенно острыми стали дискуссии после того, как Танці з зірками-2019 покинули певица Maruv и шоумен Dzidzio. Мнением на этот счет мы решили поинтересоваться и у читателей.

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