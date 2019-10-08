Певица Ассоль показала стройную фигуру в купальнике во время медового месяца

Украинская певица Ассоль (Екатерина Гуменюк), которая недавно сыграла пышную свадьбу и удивила фанов уникальным платьем, поделилась с поклонниками новыми яркими фото своего медового месяца.

Новоиспеченная жена поделилась в Instagram снимками, сделанными на острове Маврикий. На фоне голубого океана и солнечного пляжа Ассоль похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Больше всего внимание фанов привлекли фото, сделанные в бассейне. На них можно рассмотреть длинные ноги и подтянутые ягодицы Кати.

"Какая красота! А фигура, вообще... загляденье", "Нереально красиво", "Какие ноги", "Красотка", "Какая красавица", - восхищаются поклонники в комментариях.

Напомним, Ассоль и ее возлюбленный Артем Тараненко поженились 19 сентября. Громкое торжество прошло в одном из самых модных заведений Киева - банкет-холле Regent Hil. Развлекали публику Тина Кароль, Верка Сердючка и MONATIK. Ведущими мероприятиями стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

После пышного празднования молодожены отправились в свадебное путешествие. Сначала влюбленные поехали во Францию, где посетили Диснейленд, а затем продолжили релакс на острове Маврикий.

Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

Джастин Бибер и Хейли Болдуин показали новые снимки роскошной свадьбы, на которых можно рассмотреть платье невесты и кольца супругов.

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