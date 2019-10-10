Alekseev представил завораживающий клип, снятый в Исландии: видео

Украинский певец Alekseev, который рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры", презентовал клип на песню "Камень и вода".

Премьера видео состоялась в четверг, 10 октября, на YouTube-канале исполнителя. Съемки видеоряда проходили в Исландии - стране невероятных пейзажей и волшебной природы. Режиссером клипа выступил именитый клипмейкер Алан Бадоев.

Музыку к песне "Камень и вода" написал композитор Руслан Квинта, как и первый хит Алексеева - "Пьяное солнце".

"Эта песня мне пришла, когда я готовился к поездке в Исландию и изучал культуру и красоту этой страны, любуясь ее пейзажами в интернете. В тот же день была заложена основная музыкальная идея и почему то я сразу понял, что это музыка мне откликается в голосе Никиты", - прокомментировал композитор.

Поклонники певца, которые уже успели посмотреть новую видеоработу Никиты, поделились своими впечатлениями в комментариях под роликом.

"Безумно понравилось! Очень атмосферный клип! Виды Исландии просто завораживают!", "Картина красивая. Но как клип не тянет, по-моему мнению", "Какой же потрясающий клип! Смотрела на одном дыхании", "Боже, это произведение искусства, смотрела не отрывая глаз", - пишут комментаторы.

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