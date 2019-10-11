Российские знаменитости обратились к публике с просьбой для Анастасии Заворотнюк

Российские звезды эстрады и телевидения обратились к общественности с просьбой прекратить спекуляции и распространение ложной информации о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают рак головного мозга.

С этим на личных страницах в Instagram к своим фолловерам обратились певец Николай Басков, певица Наташа Королева, телеведущая Анна Семенович и другие. Как подчеркнули они в своих постах, актрисе сериала "Моя прекрасная няня" куда больше сейчас нужна поддержка, чем различные доводы и слухи.

"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди..." - написала в соцсети Королева. К своему посту певица приложила фото актрисы с родными.

Напомним, достоверно сегодня известен лишь один факт - Анастасия Заворотнюк уже более двух недель действительно находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. При этом ни менеджмент актрисы, ни она сама до сих не комментируют события. А уж тем более не подтверждают информацию "анонимных источников" в СМИ об онкологии, осложнениях или неизбежной смерти.

Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.