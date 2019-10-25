Пухлый друг и жирная курочка: Тодоренко странно поздравила Топалова с днем рождения

25 октября в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова двойной праздник. Во-первых, российский певец отмечает день рождения - ему исполняется 34 года. А во-вторых, супруги празднуют первую годовщину свадьбы.

По случаю важного дня в их семье, телеведущая написала в Instagram пост. Регина опубликовала совместное фото с Владом, а также поздравила его, назвав "пухлым другом" и "жирной курочкой".

"С Днем Варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. Я люблю тебя сильно!! И с годовщиной", - подписала Тодоренко снимок из аэропорта.

Первую годовщину Влад и Регина решили отпраздновать в Италии, где в июле этого года прошла их пышная свадьба.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.

А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.

Телеведущая Регина Тодоренко поздравила брата с днем рождения, опубликовав в Instagram старое фото, на котором еще запечатлена беременной. Естественно, это стало поводом для новых разговоров об интересном положении телезвезды.

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в сети коротким рекламным роликом, в котором снялась с первенцем Майклом.

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