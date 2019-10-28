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Друг Заворотнюк рассказал о болезни актрисы и причинах молчания семьи

По словам приятеля актрисы, в работе она не жалела ни себя, ни сил

понедельник, 28 октября 2019, 13:10
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В семье Анастасии Заворотнюк - горе. Актриса сериала "Моя прекрасная няня" борется со "страшной болезнью", которая просто так не дается. Все, что сейчас необходимо ей и близким, - это покой.

Об этом в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ рассказал давний друг актрисы Вячеслав Манучаров. Наряду с этим приятель поделился мнением о причинах заболевания Заворотнюк, которая не жалела в работе ни себя, ни сил.

"Горе у них. Страшная болезнь. Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет - завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать", - пояснил он.

При этом, как добавил Манучаров, семья не желает распространяться о подробностях болезни актрисы и не нуждается в помощи посторонних: "Никакие деньги там не нужны. Они - состоятельная семья. У них есть деньги и врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал".

  • Актриса Анастасия Заворотнюк уже около месяца находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга, некоторые напрямую утверждают, что актриса обречена.
  • В свою очередь, родственники и коллеги Заворотнюк уже неоднократно просили поклонников и журналистов не спекулировать на здоровье и существующей информации в СМИ.
  • Читайте также на The Lime подборку самых громких слухов о здоровье и лечении Анастасии Заворотнюк, которым не стоит верить.

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