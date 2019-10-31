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Страшно красивая: Наталья Могилевская показала "макияж" на Хэллоуин

Певицу сравнили с Владом Ямой

четверг, 31 октября 2019, 12:43
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31 октября весь мир празднует Хэллоуин. Прикоснуться к самому страшному празднику года решила и украинская певица Наталья Могилевская.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором продемонстрировала праздничный макияж. Правда, сделала его она при помощи специального фильтра. "Как вам такой образ? Страшно красиво?", - поинтересовалась Наталья у поклонников.

Фанаты не сразу поняли, что макияж не настоящий и приняли обсуждать "новый образ" певицы. Некоторые даже сравнили Наталью с Владом Ямой.

"Вы очень похожи с Владом Ямой. На последних танцах со звездами, просто как один человек вас раскрашивал", "Страшно прекрасна", "Очень круто, натурально!", "Страшно не очень, а вот красиво это да", "Очень классно, Наташа. Вам идет", "Неузнаваемо", "Страшно красивая", "Очень интересно", - пишут поклонники под постом Могилевской.

А вот у Влада Ямы в 10 выпуске шоу "Танці з зірками 2019" грим был настоящий.

  • Ранее Влад Яма рассказал, что встретил свою будущую жену Лилиану в ночном клубе. Интересно, что вместе с хореографом в заведении была и Наталья Могилевская.
  • Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, показала свой образ на Хэллоуин. Пышнотелая красотка перевоплотилась в героиню мультфильма "Кто подставил кролика Роджера" - соблазнительную Джессику Рэббит.

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