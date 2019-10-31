В 35 жизнь только начинается: Слава Каминская показала идеальную фигуру в купальнике

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая призналась в новом романе после развода с мужем, наслаждается жизнью.

В личном микроблоге певицы появилось фото, на котором она изображена на фоне стены. Слава позирует в белом купальнике, выгодно подчеркивающем достоинства ее фигуры. Сексуальный образ дополнен высокими гольфами и кедами на платформе.

"В 35 жизнь только начинается", - отметила Каминская под постом.

Поклонники певицы принялись бурно обсуждать фигуру Славы, называя ее формы "идеальными".

"Нереальная девочка", "Красоточка! Фигурка класс! Срочно за миллионера замуж и в Монако", "Ну ооочень страшно красивая. Так нельзя", 2Какая тут крутая", "Красивая", "Та с такой фигурой она и не закончиться", "Ну идеальная же. Агонь, Славка!", "Ух, точеная", "Офигенная", "Идеальная", - восхищаются фанаты.

Напомним, несколько месяцев назад муж Славы Каминской Эдгар Каминский подал на развод. С подобным кризисом в отношениях пара столкнулась не впервые, правда, на этот раз помириться им уже не удалось. 1 июля Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Ранее Слава Каминская поделилась с фанатами архивными снимками, на которых она запечатлена до того, как решилась на изменения во внешности. Солистка "НеАнгелов" не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов.

Также читайте на The Lime, какую официальную заработную плату получает Слава Каминская. Эта цифра вас удивит.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.