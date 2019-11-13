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Елена Кравец поделилась эмоциями после ухода из Танців з зірками-2019

Звезда "Квартала 95" покинула проект в 12 выпуске

среда, 13 ноября 2019, 12:50
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В минувшее воскресенье шоу "Танці з зірками-2019" покинули Елена Кравец и Макс Леонов. Всего за пару дней поклонники пары высказали недовольство таким решением зрителей и судей, и вот наконец свой уход прокомментировала и сама звезда "Квартала 95".

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поделилась эмоциями после вылета из проекта. А также рассказала, почему цифра 13, под которой пара выходила на паркет, стала для нее счастливой.

"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы все сказали - себе и паркету, на шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки", - написала Елена.

"Разлетелись все блестки, погасли софиты. В титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой. Макс, Володя и Ксюша, Игорь, Лада, Аленка, Димка, Толик, Карина, Оля, Света и Лена... Ошибки тут нет, получилось 12...13-й в списке - каждый наш зритель. Спасибо, что верили в нас и простите, что был кое-где недотянут носочек", - добавила актриса.

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