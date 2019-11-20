Forbes рассказал об Instagram-доходах Регины Тодоренко - ведущая ответила на это шуткой

Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России, которые зарабатывают на рекламе в Instagram. Первую тройку рейтинга с доходами от промо в 2019 году составили журналистка Ксения Собчак ($1,6 млн), украинская телеведущая Регина Тодоренко ($860 тыс.) и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова ($860 тыс.).

Вскоре после публикации материала Тодоренко посвятила этой теме шуточный пост, в котором назвала информацию "слухами". По словам экс-ведущей проекта "Орел и Решка", такую жизнь она видела только во сне.

"Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram, - написала Тодоренко под своим снимком. - На первом месте Ксения Собчак. На втором месте - я. Ну, что ж, раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация. От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30-метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЕМ СНЕ".

Стоит заметить, что источник информации Forbes неизвестен. В редакции журнала пока никак не отреагировали на сообщение Тодоренко.

Что же касается рейтинга, бывшая ведущая тревел-шоу не единственная украинка, чьи доходы от рекламы в соцсети посчитали особенно успешными. 12-е место в списке также заняла певица Вера Брежнева ($480 тыс.).

Ранее Регина Тодоренко раскрыла настоящую причину ухода с программы "Орел и Решка". Шоу знаменитость покинула в 2017 году.

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