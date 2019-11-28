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Не дразнят, что у него нет отца: Тина Кароль рассказала о плюсах обучения сына за границей

11-летний Вениамин уже несколько лет учится в школе Великобритании

четверг, 28 ноября 2019, 10:25
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Украинская певица Тина Кароль рассказала об особенностях обучения сына за границей. 11-летний Вениамин уже несколько лет учится в школе Великобритании. Мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив.

В интервью "КП" в Украине" артистка призналась, что в Англии Веня чувствует себя свободным человеком. Преподаватели не делают мальчику поблажек из-за того, что его мама - звезда, а сверстники не дразнят, что у него нет папы.

"Он не поддается ни травле, ни дракам в школе, ни унижениям со стороны учителей, ни унижениям со стороны школьников, сверстников, его никто не ласкает за то, что мама - звезда, его никто не ругает за то, что мама - звезда, ему не пересказывают сплетни, его не дразнят, что у него нет отца. От всего этого я сбежала. Я не хочу травмировать ребенка, нам достаточно пережитого. Поэтому сегодня он спокойный человек, радостный, жизнелюб, счастливый, свободный", - рассказала Тина.

"У них в школе не ведут журналов, у них нет общих родительских собраний, на которых унижают родителей, детей или заставляют мыть полы, красить стены, вкладываться в очередные шторы или покупать подарок учительнице. Я сама всегда мечтала так учиться, и очень много работаю, чтобы помочь своему ребенку обрести то, чего я не могла иметь в своем детстве", - резюмировала звезда.

  • Ранее Вениамин дал свое первое интервью, где рассказал о своих мечтах и увлечениях. Судя по словам мальчика, скучать в Британии ему не приходится.
  • Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.

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