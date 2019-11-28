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Валялась по полу, кричала, лаяла: украинская певица рассказала о панических атаках

Джерри Хейл написала большой пост на тему этого психического расстройства

четверг, 28 ноября 2019, 13:38
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Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", призналась, что страдает от панических атак.

Об этом девушка откровенно рассказала на личной странице в Instagram. Со слов Яны, первый приступ она пережила в школе. А после переезда в Киев панические атаки участились.

"Я в тот период боялась незнакомых людей и каждый раз, когда таких встречала - а это постоянно, потому что на улицах куча незнакомых людей - внутри живота сжимало, ноги нормально не шли, становилось трудно дышать, глаза начинали наполняться слезами", - пишет певица.

Jerry Heil признается, что благодаря любимому делу панические атаки отступили на 6 лет, но год назад "негативные эмоции нашли новую трещину в сознании".

"То, что произошло в тот вечер год назад, действительно выглядело страшно. К тому времени уже прошел год или два, как я оставила консерваторию. Встал вопрос о возвращении в Альма Матер. Так надо было. Но я не хотела. Ощущение душевной боли, паники, беспричинного волнения. Я упала на колени. Сначала кричала. Потом .. лаяла, била со всей силы по фортепиано, валялась по полу. Представьте, что думали родители .. сошла с ума? Вселились бесы? Любой вариант совпадал с тем, что они наблюдали. Я кричала, но так и не смогла выкричать", - с ужасом вспоминает Яна.

Девушка добавила, что это состояние длилось в течение нескольких часов, а его отзвуки продолжались еще пару дней.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джерри Хейл

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