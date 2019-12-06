Наша первая зима: актриса "Крепостной" впервые показала маленького сына

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Крепостная" канала СТБ впервые показала малыша Тимура, который появился на свет в августе этого года.

Фото с сыном артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На снимке молодая мама позирует с сыночком в супермаркете. Анна держит кроху на руках и счастливо улыбается.

"Ну здравствуй, наша первая зима", - написала Анна под фотографией.

"Анечка, какие вы хорошенькие с Тимурчиком", "Вы такие милые и хорошие", "Анечка, наслаждайтесь этими мгновениями, пока малыш не начал ходить", "У вас очень красивый сынок", "Это так мило", - комментируют публикацию подписчики актрисы.

Напомним, Анна Сагайдачная родила первенца в августе этого года. Примечательно, что знаменитость скрывала свое интересное положение и решила признаться в этом лишь после того, как стала мамой. А недавно актриса решила рассказать, как протекала ее беременность, а также показала снимок с животиком.

Ранее мы писали, что канал СТБ официально подтвердил намерения снять 3 сезон костюмированной драмы "Крепостная", финал которой вызвал в сети настоящий ажиотаж.

Смотрите также на The Lime, как актриса Екатерина Ковальчук, сыгравшая главную роль в сериале "Крепостная" канала СТБ, снимается в США. В фантастическом боевике Roy знаменитость появится в образе эффектной воительницы.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.