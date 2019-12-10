Иногда исцеляют семьи: солистка ONUKA рассказала о своем отношении к изменам

Украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Наталья Жижченко допускает в семье измену. Артистка считает, что отношения после супружеской неверности можно восстановить, а иногда измена способна "исцелять" семьи.

Об этом Ната заявила в новом выпуске программы "Слава +", которая выходит на YouTube-канале Люкс Фм (видео смотрите на странице ниже).

"Я понимаю, что человек полигамный по природе, но моногамия - это тот стержень, который держит современный мир через семейные ценности, которые являются базисом для того, чтобы сосуществовать с множеством информации", - говорит певица.

По мнению Наты, измена может даже пойти на пользу, если брак находится в кризисной ситуации.

"Я это не оправдываю и не пропагандирую, но я понимаю, что такие моменты иногда исцеляют семьи. Но это, конечно, не панацея", - добавила певица.

Ранее группа ONUKA порадовала фанатов новым музыкальным видео на песню "ZENIT" из альбома 2018 года "MOZAЇKA". Шестой по счету клип группы снял муж и продюсер Наты Жижченко Евгений Филатов.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, супруга композитора Константина Меладзе, эмоционально отреагировала на очередные слухи об измене мужа.

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