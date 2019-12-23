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Дети Виктории и Дэвида Бекхэма прошли обряд крещения: фото семейного праздника

Харпер и Круз Бекхэмы стали христианами в сознательном возрасте

понедельник, 23 декабря 2019, 12:48
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Семейство Бекхэмов отпраздновало радостное событие - крещение 8-летней дочери Харпер и 14-летнего сына Круза. Крестными родителями новоявленных христиан стали актриса Ева Лонгория, певец Марк Энтони, спортивный агент Дейв Гарднер и парикмахер Кен Пейвс.

Фото: @victoriabeckham в Instagram

"С большой гордостью наблюдаем за крещением Харпер и Круза с нашими друзьями и семьей. Так много причин для благодарности, - написала Виктория Бекхэм в Instagram. - Я благодарна своей семье и самым замечательным крестным родителям".

Фото: @victoriabeckham в Instagram

"Очень горд видеть, как мои дети крестились, - присоединился к поздравлениям счастливый отец. - Выглядите такими же красивыми и замечательными, как всегда. Мы любим вас, Харпер и Круз".

Фото: @davidbeckham в Instagram

"Какая честь стать крестной матерью самой милой маленькой девочке в мире!" - призналась в соцсетях звезда "Отчаянных домохозяек", опубликовав счастливое совместное фото.

Согласно Daily Mail, на празднике присутствовали также сэр Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш, которые являются крестными родителями старших детей Бекхэмов, Бруклина и Ромео, а также актриса Лив Тайлер, воспитывающая двоих детей с Дэвидом Гарднером.

  • Виктория Бекхэм поделилась неожиданным секретом красоты. В 45 лет Виктория выглядит прекрасно не только благодаря косметике и здоровому питанию.
  • Дэвид Бекхэм, в свою очередь, рассказал, как воспитывает детей. Звезда футбола прививает им трудолюбие и советует отказываться от вечеринок.

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