Королева Елизавета II намекнула на семейные скандалы в рождественской речи 2019 года

Королева Великобритании попрощалась с "ухабистым" 2019 годом в своей ежегодной рождественской речи. Согласно тизеру BBC, Елизавета II упомянула о трудностях, которые надеется преодолеть в наступающем 2020 году.

"Небольшие шаги, предпринятые с верой и надеждой, могут преодолеть давние и глубокие разногласия, принести гармонию и понимание, - сказала королева. - Путь, конечно, не всегда гладкий, и, возможно, в этом году он был довольно ухабистым, но маленькие шаги могут изменить мир к лучшему".

СМИ предположили, что эти слова являются отсылкой ко множеству скандалов, которые преследовали королевскую семью в 2019 году, начиная от связи принца Эндрю с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и заканчивая враждой Меган Маркл и принца Гарри с британскими таблоидами.

Также внимательные зрители заметили, что на столе королевы среди семейных фотографий не было портрета Гарри и Меган. Снимки остальных членов семьи - принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей, принца Чарльза и Камиллы, принца Филиппа и ее покойного отца, короля Георга VI - были размещены рядом с Елизаветой II.

Несмотря на слухи о разногласиях в королевской семье, BBC отмечают, что каждый год королева выбирает разные группы семейных фотографий. Так, в 2018 году рядом с ней на столе стояли свадебные фото Гарри и Меган, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Меган Маркл и принц Гарри поделились рождественским фото с сыном Арчи. Милый семейный портрет сделала подруга Меган, американская актриса Джанина Гаванкар.

Кейт Миддлтон на публике оттолкнула принца Уильяма. СМИ тут же решили, что дело идет к разводу.

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