Лучшее воспоминание: жена Джастина Бибера показала новые фото со свадьбы с певцом

25-летний канадский певец Джастин Бибер и 23-летняя модель Хейли Болдуин сыграли свадьбу в сентябре прошлого года. Спустя четыре месяца после торжества супруга музыканта поделилась с поклонниками новыми снимками с церемонии.

Черно-белые фото Хейли опубликовала на личной странице в Instagram. "Получили еще несколько фотографий от нашего фотографа. Лучшее воспоминание", - написала модель.

На снимках Хейли позирует в объятиях любимого мужа, а также демонстрирует свое роскошное кружевное платье с длинным шлейфом и открытой спиной.

Поклонники пары пришли в восторг от снимков, за сутки публикация собрала более 2 миллионов лайков и множество восхищенных комментариев.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году. Что правда, тогда знаменитости были вместе лишь до 2016 года. Почти два года спустя они возобновили отношения. В 2018 году влюбленные тайно поженились, а роскошную свадьбу уже сыграли в сентябре 2019-го.

Жена Джастина Бибера Хейли рассказала о редкой болезни. По ее словам, она родилась с эктродактилией - генетической мутацией, которая проявляется недоразвитием конечностей.

Признание Хейли Бибер последовало за неожиданным откровением ее мужа, Джастина Бибера. Оказывается, певец страдает от болезни Лайма, из-за которой пострадала его кожа, мозг и общее состояние здоровья.

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