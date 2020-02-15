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Герой реалити "Холостяк" признался, есть ли интим на проекте

Никита Добрынин раскрыл некоторые подробности шоу

суббота, 15 февраля 2020, 18:19
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Украинский телеведущий и герой девятого сезона шоу "Холостяк" телеканала СТБ Никита Добрынин ответил на пикантный вопрос о сексе на проекте, который интересует многих поклонников романтического реалити.

Так, в программе "Зе Интервьюер" ведущий признался, что участники шоу могут вступать в интимную связь, это им не запрещено по условиям контракта.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"На проекте есть секс, есть отношения, если этого хочет холостяк. Если у вас с девушкой складываются доверительные отношения и ты понимаешь, что все очень серьезно, то мне кажется, что это нормальная часть или развитие отношений. Поэтому секс на проекте может быть и он есть", - поделился Никита.

Добрынин добавил, что возможность интима есть не только на последних неделях шоу, но и на первой вечеринке.

  • После проекта Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице шоу Даше Квитковой. Девушка ответила согласием и уже вовсю погрузилась в свадебные хлопоты.
  • Телеканал СТБ раскрыл новые подробности о главном герое романтического реалити "Холостяк-10". В юбилейном сезоне им стал профессиональный пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

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