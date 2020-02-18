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Влад Яма трогательно признался в любви жене в день ее рождения

Лилиана проводит свой день в Майами

вторник, 18 февраля 2020, 16:48
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18 февраля день рождения отмечает супруга звездного хореографа Влада Ямы - Лилиана. Именинница получает поздравления в соцсетях, но самые теплые слова, конечно же, - от мужа.

На своей странице в Instagram танцор опубликовал милое видео, на котором Лилиана будто маленькая девочка веселится на батуте. "С днем рождения, Лилиана. Люблю тебя от Майами до Запорожья и обратно", - написал Влад.

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Публикация от (@vladyama_official)

Сейчас супруги вместе с 4-летним сыном Леоном проводят отпуск в Майами (США), откуда регулярно хвастаются красочными снимками. На отдыхе танцор решил воплотить в реальность давнюю мечту своей любимой - прокатиться на красном автомобиле Ferrari.

  • Влад Яма редко показывает своего сына. А если и публикует фото мальчика, то всегда лицо закрывает смайликами. Но в день рождения первенца хореограф решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.
  • Также танцор рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам Влада, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

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