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Старшая дочь Ольги Сумской впервые показала внучку актрисы

Ранее звездная семья скрывала какие-либо подробности о ребенке

понедельник, 24 февраля 2020, 21:16
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Дочь актрисы Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная впервые показала первенца - двухлетнюю Еву, рождению которой так радовалась бабушка.

Антонина проживает в Москве, где ранее вышла замуж за актера Владимира Яглыча. Семейное фото пары украсило обложку журнала Hello! Ранее ни молодые родители, ни знаменитая бабушка не делились с прессой какими-либо подробностями о ребенке.

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Фото с обложки Антонина также опубликовала на личной странице в Инстаграм. Там внимательные фолловеры девушки отметили, что на фото членов семьи не трое, а четверо. Ведь недавно стало известно, что Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз.

  • Никто не видел дочь Ольги Фреймут, но теперь она - знаменитость с обложки. Маленькая Евдокия украсила авторскую книгу матери.
  • Ранее 44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой и показала новое семейное фото. Теперь в семье актрисы и ее мужа-режиссера на одну красотку больше.

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