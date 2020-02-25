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Дональд Трамп высмеял дружбу Хиллари Клинтон и Мишель Обамы с Харви Вайнштейном

Президент США напомнил, что опальный кинопродюсер был сторонником демократов

вторник, 25 февраля 2020, 20:00
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24 февраля Манхэттенский суд присяжных признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и преступном половом акте, и хотя приговор ему еще не огласили, резонансное дело обсуждают многие публичные люди. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда не был фанатом" Вайнштейна, но указал на его дружбу с его противниками-демократами.

"Как вы знаете, я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна, - сказал Трамп. - На самом деле он говорил, что собирается много работать, чтобы победить меня на выборах. Что у него получилось?"

Фото: Getty / People.com

Трамп заявил, что не следил за судом над Вайнштейном из-за занятости, но напомнил, что его друзьями были Хиллари Клинтон и Мишель Обама.

"Я просто не был его поклонником. Я знал его немного, не очень хорошо, я знал его, потому что он был в Нью-Йорке, - сказал президент. - Я скажу, что люди, которые любили его, были демократами. Мишель Обама любила его. Хиллари Клинтон любила его".

Фото: FILMMAGIC / People.com

Хотя Клинтон и Обама осудили Вайнштейна в 2017 году через несколько дней после его первых публичных обвинений в сексуальном насилии, Вайнштейн действительно занимался сбором средств для демократов во время президентской кампании Клинтон. Дочь Обамы Малия также проходила стажировку в его кинокомпании.

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