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Оставлю пятой жене: Виктор Павлик отшутился на вопросы о жизни с молодой невестой

Пара активно готовится к свадьбе, которая станет для певца уже четвертой

вторник, 25 февраля 2020, 12:40
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Молодая невеста Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова предложила своим читателям в Инстаграм задать певцу интересующие их вопросы. Так у 54-летнего Павлика поинтересовались, отдаст ли он в случае надобности свою почку будущей уже четвертой супруге. Поразмыслив, артист решил пошутить.

Ранее в своих интервью певец упоминал, что в свое время ему напророчили пять браков. Свадьба с Репяховой будет для артиста четвертой, и почку Виктор Франкович прибережет для пятой супруги.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Нет, мне и самому она нужна, - посмеялся Павлик на коротком видео в "сториз" невесты. - А вообще оставлю для пятой супруги. Все ж говорят, что у меня их будет пять".

На деле же Павлик неоднократно отмечал, что сам желает остановиться на четвертом браке. Музыкант и его концертный директор поженятся уже этим летом в Днепре - родном городе Екатерины. Под венец 25-летняя невеста пойдет впервые.

  • Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником. Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.
  • Ранее Екатерина рассказала theLime о том, намерена ли она родить музыканту детей. Невеста артиста призналась, что в планах это есть и они с возлюбленным уже даже придумали им имена.

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