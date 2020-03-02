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Меган Маркл может получить роль в супергеройском блокбастере

СМИ сообщают о желании герцогини Сассекской вернуться на экран

понедельник, 2 марта 2020, 13:22
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Меган Маркл, завязавшая с актерским ремеслом после свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года, может вернуться к экраны в супергеройском блокбастере. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

"Меган планирует серию встреч в Голливуде, - пишет таблоид. - Она уже занималась озвучкой для Disney, и теперь поговаривают, что она ищет супергеройский фильм для озвучки или даже для съемок".

Кадр из сериала "Форс-мажоры"

СМИ сообщает, что после "Мегзита" герцогиня Сассекская стала объектом повышенного интереса, и у ее голливудского агента Ника Коллинза уже "полно предложений".

"Он сказал, что она хочет войти в актерский состав в чем-то вроде супергеройского фильма, - говорит источник. - Коллинз активно ищет такой фильм для нее. Он говорит, что она доступна и открыта для лучших предложений. Она полна решимости снова играть, и думает, что большой ансамблевый фильм - это то, что нужно... что-то, что приносит большие деньги, но не ставит ее в центр внимания".

  • Начало новой жизни Гарри и Меган в Канаде оказалось не слишком гладким. Правительство страны отказалось платить за безопасность пары после того, как 31 марта они официально уйдут с поста старших членов королевской семьи.
  • После отказа от королевских полномочий принц Гарри не хочет использовать титул. На официальной встрече он попросил называть его "просто Гарри".

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