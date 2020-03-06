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Настя Каменских снялась в откровенной съемке для мужского глянца: фото

Певица стала героиней эротического журнала XXL

пятница, 6 марта 2020, 10:12
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Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней весеннего номера журнала XXL. Исполнительница украсила обложку мужского глянца, а также снялась в соблазнительной фотосессии.

"Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку и стала героиней главной эротической фотосессии", - сказано на сайте издания.

Фото: xxl.ua

На обложке журнала Настя предстала в откровенном наряде: шелковой юбке с пикантным разрезом на бедре и металлическом топе. Для фотосессии Каменских предпочла не надевать нижнее белье, что придает образу еще больше сексуальности.

Фото: xxl.ua

На страницах журнала певица позировала в черном боди с вырезом на талии, облегающем нюдовом платье, белой блузе с декольте до пупка и других сексуальных образах.

"Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", - прокомментировала певица.

Фото: xxl.ua

Фото: xxl.ua

Фото: xxl.ua

Фото: xxl.ua

  • Настя Каменских также стала героиней мартовского номера журнала "Караван историй". Исполнительница украсила обложку глянца, а также дала интервью, в котором рассказала о семейной жизни с Потапом.
  • Также смотрите на theLime, как Настя Каменских позировала для мексиканского Playboy. Помимо фотосъемки певица пообщалась с журналистами издания.

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