Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло"

Популярная украинская группа "Время и Стекло" объявила о распаде. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников и коллег дуэта. Не смогла сдержать эмоций и Ирина Горовая, со-продюсер центра MOZGI Entertainment.

Бывшая жена Потапа написала в Instagram эмоциональный пост, в котором отметила, что за 10 лет они стали не просто командой, а настоящей семьей.

Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи, - пишет Горовая. - Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело - на съемках клипа "Навсегда никогда", когда мы смотрели все эти архивные кадры - на меня нашла такая ностальгия.. сколько всего было за эти 10 лет! Я вас очень люблю!".

Решение группы прокомментировали и другие известные украинцы.

"Вы невероятные молодцы!!! 10 летняя история, результат, которой четко показывает, что все было сделано правильно, впереди столько прекрасного, новая потрясающий этап", - написала Ирина Демичева, жена MONATIK’а.

А ведущий программы "Слава+" Слава Демин отметил, что Надя и Позитив все сделали правильно. "Заканчивать надо на пике. Чтоб было приятное послевкусие. Молодцы!", - написал он.

Напомним, что 10 марта "Время и Стекло" выпустили клип на песню "Навсегда никогда", а ролик обозначили как "Время истекло". Фанаты тут же заподозрили неладное и забросали группу вопросами. Надя Дорофеева и Позитив решили долго не мучить своих поклонников и уже на следующий день сделали официальное заявление. Музыканты объявили о том, что прекращают свою деятельность и анонсировали прощальный тур.

Осенью прошлого года группа "Время и Стекло" получила именную табличку, которая расположилась на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер".

Читайте также на theLime, как Ирина Горовая рассказала, что группа "Время и Стекло" не всегда была такой успешной, как сегодня. Изначально проект оказался провальным и был на грани закрытия.

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