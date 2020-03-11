RU  UA

Лайм

Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло"

Дуэт распался после 10 лет творчества

среда, 11 марта 2020, 16:39
читати статтю українською

Популярная украинская группа "Время и Стекло" объявила о распаде. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников и коллег дуэта. Не смогла сдержать эмоций и Ирина Горовая, со-продюсер центра MOZGI Entertainment.

Бывшая жена Потапа написала в Instagram эмоциональный пост, в котором отметила, что за 10 лет они стали не просто командой, а настоящей семьей.

Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи, - пишет Горовая. - Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело - на съемках клипа "Навсегда никогда", когда мы смотрели все эти архивные кадры - на меня нашла такая ностальгия.. сколько всего было за эти 10 лет! Я вас очень люблю!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Решение группы прокомментировали и другие известные украинцы.

"Вы невероятные молодцы!!! 10 летняя история, результат, которой четко показывает, что все было сделано правильно, впереди столько прекрасного, новая потрясающий этап", - написала Ирина Демичева, жена MONATIK’а.

А ведущий программы "Слава+" Слава Демин отметил, что Надя и Позитив все сделали правильно. "Заканчивать надо на пике. Чтоб было приятное послевкусие. Молодцы!", - написал он.

Напомним, что 10 марта "Время и Стекло" выпустили клип на песню "Навсегда никогда", а ролик обозначили как "Время истекло". Фанаты тут же заподозрили неладное и забросали группу вопросами. Надя Дорофеева и Позитив решили долго не мучить своих поклонников и уже на следующий день сделали официальное заявление. Музыканты объявили о том, что прекращают свою деятельность и анонсировали прощальный тур.

  • Осенью прошлого года группа "Время и Стекло" получила именную табличку, которая расположилась на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер".
  • Читайте также на theLime, как Ирина Горовая рассказала, что группа "Время и Стекло" не всегда была такой успешной, как сегодня. Изначально проект оказался провальным и был на грани закрытия.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса: фото

Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса с помощью защитного костюма

Чарли Шин ответил на обвинения в изнасиловании 13-летнего мальчика

Чарли Шин назвал обвинения в изнасиловании 13-летнего актера Кори Хэйма больными и дикими. Мать Кори Хэйма отрицает, что Чарли Шин насиловал ее сына

Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами, рассказав, как публика судит ее тело и одежду

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: