Леся Никитюк рассказала, простила ли Александру Педану его жесткий розыгрыш

Украинский ведущий Александр Педан разыграл коллегу Лесю Никитюк еще осенью прошлого года, однако телеведущая до сих пор не может забыть этот жесткий пранк.

Об этом звезда "Орла и Решки" рассказала в интервью "КП" в Украине". Девушка призналась, что для нее эта тема очень болезненная. "Когда я к людям очень сильно открыта, долго с ними дружу, не понимаю, зачем так использовать друг друга. Это воспринимается, как жесткое лицемерие", - говорит Леся.

Фото: instagram.com/pedanos

"Это было немножечко несправедливо, учитывая те близкие дружеские отношения, которые были у нас с Сашей. Это история моей жизни - и когда я с ним ездила в маленькой маршрутке, и когда мы вместе работали, и когда были в КВН, и когда он нам помогал как женской команде. Он был для меня одним из мотиваторов в жизни. И если мы идем рука об руку, плечом к плечу, работаем на одном канале, мне почему-то кажется, что это несправедливо было. Можно было как-то легче разыграть. Но все было настолько неожиданно, что я реально испугалась, как никогда в жизни", - призналась Никитюк.

Телеведущая рассказала, что сейчас общается с Педаном, но "досада осталась".

"Саша каждый раз, когда меня видит, начинает с фразы "тебя уже отпустило?" Но мы общаемся. Я говорю: "Саш, когда меня отпустит, я тебе позвоню и скажу - меня отпустило", - говорит Леся.

Напомним, утром 24 октября Леся вышла из дома и направилась к своей машине, чтобы поехать на съемочную площадку. На парковке Никитюк увидела двух мужчин: они распивали алкоголь, разложив закуску на капоте ее машины и соседнего авто.

Телеведущая была в приподнятом настроении и даже записывала Instagram-сториз, смеясь над тем, что происходит вокруг. Но дело приняло неожиданный оборот, когда внезапно появился "владелец" другого авто. Дальше была драка, стрельба, приезд полиции и истерика Леси Никитюк.

Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Телеведущая записала трек "Дівчата-хмарочоси" и выпустила ироничный клип. Сняться в своем первом музыкальном видео Леся предложила своему обидчику Александру Педану.

Позже телеведущая выпустила еще оду песню "Ями", которая стала саундтреком к новому тревел-шоу Леси Никитюк Le Маршрутка.

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