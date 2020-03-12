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Леся Никитюк рассказала, простила ли Александру Педану его жесткий розыгрыш

Телеведущая вспомнила тот день, когда ее разыграл друг и коллега

четверг, 12 марта 2020, 15:57
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Украинский ведущий Александр Педан разыграл коллегу Лесю Никитюк еще осенью прошлого года, однако телеведущая до сих пор не может забыть этот жесткий пранк.

Об этом звезда "Орла и Решки" рассказала в интервью "КП" в Украине". Девушка призналась, что для нее эта тема очень болезненная. "Когда я к людям очень сильно открыта, долго с ними дружу, не понимаю, зачем так использовать друг друга. Это воспринимается, как жесткое лицемерие", - говорит Леся.

Фото: instagram.com/pedanos

"Это было немножечко несправедливо, учитывая те близкие дружеские отношения, которые были у нас с Сашей. Это история моей жизни - и когда я с ним ездила в маленькой маршрутке, и когда мы вместе работали, и когда были в КВН, и когда он нам помогал как женской команде. Он был для меня одним из мотиваторов в жизни. И если мы идем рука об руку, плечом к плечу, работаем на одном канале, мне почему-то кажется, что это несправедливо было. Можно было как-то легче разыграть. Но все было настолько неожиданно, что я реально испугалась, как никогда в жизни", - призналась Никитюк.

Телеведущая рассказала, что сейчас общается с Педаном, но "досада осталась".

"Саша каждый раз, когда меня видит, начинает с фразы "тебя уже отпустило?" Но мы общаемся. Я говорю: "Саш, когда меня отпустит, я тебе позвоню и скажу - меня отпустило", - говорит Леся.

Напомним, утром 24 октября Леся вышла из дома и направилась к своей машине, чтобы поехать на съемочную площадку. На парковке Никитюк увидела двух мужчин: они распивали алкоголь, разложив закуску на капоте ее машины и соседнего авто.

Телеведущая была в приподнятом настроении и даже записывала Instagram-сториз, смеясь над тем, что происходит вокруг. Но дело приняло неожиданный оборот, когда внезапно появился "владелец" другого авто. Дальше была драка, стрельба, приезд полиции и истерика Леси Никитюк.

  • Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Телеведущая записала трек "Дівчата-хмарочоси" и выпустила ироничный клип. Сняться в своем первом музыкальном видео Леся предложила своему обидчику Александру Педану.
  • Позже телеведущая выпустила еще оду песню "Ями", которая стала саундтреком к новому тревел-шоу Леси Никитюк Le Маршрутка.

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