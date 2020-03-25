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Звезда фильмов "Хоббс и Шоу" и "Джуманджи" в четвертый раз станет отцом

Жена актера Кевина Харта рассказала о берменности

среда, 25 марта 2020, 13:48
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Комедийный актер Кевин Харт, известный по фильмам "Джуманджи", "Хоббс и Шоу" и "Очень страшное кино", скоро станет отцом. О второй беременности в социальных сетях сообщила жена Харта, Энико Пэрриш.

Фото: @enikohart в Instagram

35-летняя Пэрриш опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует округлившийся живот в прозрачном платье. "Малыш №2, - написала она. - Посреди всего этого мы полагаемся на благословение и не можем быть более благодарными! Скоро в нашей семье будет 6 человек!"

Фото: @enikohart в Instagram

Пэрриш и 40-летний Харт уже являются родителями двухлетнего сына Кензо. Комик также воспитывает 15-летней дочерью Хевен и 12-летнего сына Хендрикса со своей бывшей женой Торри.

В сентябре 2019 года Кевин Харт попал в серьезную автомобильную аварию, в которой получил травмы спины. Чтобы восстановиться, ему потребовалось хирургическое вмешательство.

"После аварии я смотрю на вещи по-другому, - рассказал он фанатам в Instagram. - Я вижу жизнь с совершенно новой точки зрения. Не воспринимайте сегодня как должное, потому что завтра нам не гарантировано. Я благодарен за то, что я все еще здесь".

  • Ранее о первой беременности сообщила 35-летняя певица Кэти Перри. Звезда ждет ребенка от актера "Властелина колец" Орландо Блума.
  • Дочери Брюса Уиллиса поздравили отца с 65-летием милыми детскими фото. Семья актера побаловала фанатов снимками из домашнего архива.

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