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Колоннада, вазы и скамейки: Таисия Повалий показала свой дом в Киеве

Певица опубликовала короткое видео, которое снимал ее муж

пятница, 27 марта 2020, 18:05
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Таисия Повалий показала свое семейное гнездышко - дом в Киеве. Певица поделилась тем, как выглядит ее жилище снаружи, а также рассказала, что их вдохновило на такой дизайн.

Соответствующее видео артистка обнародовала в своем Instagram. "Делюсь с вами частичкой своего домашнего уюта!", - подписала ролик Повалий.

"Очень нравится мне колоннада, построенная 20 лет назад после приезда из прекрасной Греции, так вдохновила нас эта волшебная страна, что и дома выкрасили в бело-голубой цвет! Поставила вазы, скамейки, и еще мечтала завесить арки воздушными занавесками! Но мамулечка моя решила заплести колоннаду живыми розами! Получилось по-своему торжественно!", - написала певица.

Повалий добавила, что видео снимал ее супруг, продюсер Игорь Лихута, а она этим временем "любовалась красотой из окна своего дома".

  • Ранее Таисия Повалий поделилась в Instagram фотографией из больницы. На снимке артистка сидит в инвалидном кресле с медицинской маской на лице. Певица также рассказала своим фанам о том, что ее преследует череда неудач.
  • Продюсер Игорь Лихута начало 2020 года провел в больнице. Справиться с недугом ему помогли врачи частной клиники, а также супруга Таисия Повалий, которая каждый день появлялась в больничной палате.

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