Холли Берри обвиняла отца своей дочери в расизме, инцесте и психологическом насилии

С 2005 по 2010 год актриса Холли Берри состояла в отношениях с моделью Габриэлем Обри, от которого в 2008 году родила дочь Налу. Таблоид RadarOnline со ссылкой на судебные документы пишет, что в 2011 году, когда пара судилась за опеку над девочкой, Берри обвинила бывшего возлюбленного в психологическом насилии, расизме и инцестуозных отношениях с членом его семьи.

По словам актрисы, Обри отказывался признавать Налу бирасовой, используя при этом обидные эпитеты. Также 53-летняя Берри настаивала на том, что ее гражданский муж вступал в интимные отношения с членом его семьи, что разрушило их сексуальную жизнь.

"Мы занимались сексом менее трех раз в год, - цитирует издание Берри. - Габриэль отказался принять ответственность за эти вопросы. Вместо этого он критиковал мое тело способами, которые очень унизительны для женщин".

Берри также утверждала, что в юности Обри вступил в кровосмесительные отношения и продолжал их "годами", пока его партнер не закончил их. Актриса рассказала о психологических проблемах бывшего мужа, включая депрессию и тревожное расстройство, которые он отказывался лечить. Адвокат Обри попросил суд вычеркнуть большую часть показаний Берри из протокола, назвав ее комментарии об инцесте "неактуальными", а ее рассказ о характере Обри "искажающим факты".

Инициатором суда между бывшими партнерами стал Обри: в декабре 2010 года он подал ходатайство о том, чтобы быть признанным законным отцом 11-летней Налы. В 2012 году мужчина согласился пройти терапию по управлению гневом.

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