Уважение к личности пропало: Анна Ризатдинова рассказала, почему обиделась на Женю Кота

Новый сезон шоу "Танці з зірками" закончился красиво и помпезно, и мало кто знал, что за кулисами произошли очередные недоразумения. На этот раз между победителем проекта Женей Котом (партнером актрисы Ксении Мишиной) и суперфиналисткой Анной Ризатдиновой, которая заняла второе место.

По завершении эфира хореограф упомянул, что не хотел становиться в пар с гимнасткой, ведь был уверен, что голосовать за нее не станут. Особенно колкой, как рассказала Ризатдинова в беседе с tochka.net, стала фраза Кота "чтобы общаться со зрителем, важней сердце, чем просто задрать ногу". Ссоры как таковой между участниками шоу не было, но отношения остались напряженные.

Фото: Анна Ризатдинова и ее партнер по проекту, хореограф Александр Прохоров

"К Жене я относилась и отношусь достаточно хорошо <...> Когда они выиграли кубок, ни одного негативного слова в адрес их пары у меня в голове не было, в прямом эфире, в первую очередь, я поблагодарила их как соперников, потому что без конкуренции нет роста. Они были нашими мотиваторами. Но тот комментарий, который дал Женя, меня возмутил, честно говоря. Я не конфликтующий человек, но, если меня что-то уже сильно задевает, я не буду молчать", - рассказала гимнастка.

По словам Ризатдиновой, позже Кот уверял ее, что смысл сказанного был совсем другой. Но дело было не только в той фразе танцора: "Мне было обидно, как он позиционировал себя, как он отбирал партнерш – вот эта популярная, а вот эта непопулярная. Я партнера подбирала точно не по популярности. В первую очередь, я смотрю на внутренние качества человека, а у Жени на первом месте стоит пиар".

Обидели Ризатдинову и слова о холодных и безэмоциональных спортсменах: "Он сказал, что завоевывать сердца зрителей нужно через сердце, а не через задирание ног <...> Что я тут неправильно поняла? И я ему объяснила, что, наверное, он что-то попутал в том, что спортсмены бессердечные и безэмоциональные. Как раз-таки спортсмены – это те люди, которые поднимают флаг страны на мировых аренах и заставляют играть гимн Украины. Когда на весь мир играет гимн Украины, то все плачут и, в первую очередь, это спортсмен, который стоит на пьедестале. Как он может быть бессердечным и безэмоциональным?"

Как добавила спортсменка, в итоге конфликт был исчерпан, но ее былое уважение к Коту пропало: "Мое уважение к личности и к танцору, однозначно, пропало. Если иногда я подумывала, а что было бы, если бы мы танцевали с Котом – сейчас я понимаю, что мы с ним, однозначно, не сошлись бы, именно по ценностям".

Ранее Анна Ризатдинова посвятила свой пост в Instagram итогам финала шоу Танці з зірками-2019, который состоялся вечером 24 ноября. Как призналась спортсменка, поражения ей даются нелегко.

Смотрите также на theLime эротический календарь , для которого снялись известные украинки. Среди них - Анна Ризатдинова, Мишель Андраде, Слава Каминская, Леся Никитюк и дургие.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.