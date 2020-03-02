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Из-за ошибки персонала вокруг "1+1" разгорелся "сепаратистский скандал"

Сотрудники поспешили извиниться и объяснить ошибку

понедельник, 2 марта 2020, 16:09
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Вечером 1 марта на канале "1+1" прошел 7 выпуск шоу Голос країни-10, вскоре после которого в соцсетях назрела волна возмущений. Все дело в том, что в эфир вышел сюжет об участнице из Грузии Анжеле Кансузян. В титрах на месте страны происхождения девушки авторы проекта указали "село Пшап, Абхазия", а также показали флаг самопровозглашенной республики, которая по факту является частью Грузии, оккупированной Российской Федерацией.

Канал обвинили в неуважении к соседней стране, а также разжигании сепаратистского скандала. В свою очередь, авторы проекта поспешили извиниться и объяснили ситуацию банальной ошибкой персонала.

"Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал ни в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир, и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности", - цитирует представителей канала "Детектор медіа".

Канал заявил о намерении применить суровые меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам, пропустившим информацию в эфир. "Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии", - добивали на канале, извинившись от имени всей группы 1+1 Media.

Вскоре после этого видео выступления девушки на YouTube отредактировали, вырезав оттуда ее визитную карточку с упоминанием страны происхождения.

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