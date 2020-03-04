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Я никогда не поддерживала вторжения и действия России: Jerry Heil ответила хейтерам в сети

Ранее певице досталось за высокую оценку шансов российской группы победить на Евровидении

среда, 4 марта 2020, 16:30
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Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) ответила на шумиху вокруг поста в Инстаграм, в котором назвала российскую группу Little Big возможными победителями Евровидение-2020. В ответ на волну негатива Шемаева напомнила, что никогда поддерживала вторжения России в Украину и последующей политики правительства страны-агрессора.

"Два вопроса на подумать: зачем бы я делала это сейчас, и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому?" - поинтересовалась в новом посте певица.

Что же касается группы Little Big, исполнительница объяснила, почему считает ее шансы на победу в конкурсе достаточно высокими: "Что вы подумали, когда узнали, что LB будет выступать на Евро? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика - это факт! SKIBIDI, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый!"

Певица удивилась реакции фолловеров на свой предыдущий пост, а также вспомнила о резких заголовках в СМИ: "Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии?! Вейк АП!"

Напомним, представителя России на Евровидении-2020 назвали 2 марта. Вопреки слухам, что страну представит уроженец Запорожья Александр Панайотов, местный организатор передал эту миссию эпатажной группе Little Big.

  • Украину в Нидерландах должна представить группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".
  • На прошлой неделе Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в Нацотборе. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем.

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