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Модные тренды этой осени: 10 ярких и стильных вещей на октябрь

Сделайте осень незабываемой, интересной и, самое главное, - яркой

вторник, 24 сентября 2019, 18:43
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Осенью девушки начинают массово пересматривать свой гардероб, убирая из него все лишнее и добавляя трендовые новинки. Поскольку в октябре еще светит солнце и деревья буяют яркими красками, то еще есть время поносить одежду кричащих оттенков.

В нашем сегодняшнем материале мы расскажем, какие вещи непременно должны быть в шкафу каждой модницы, чтобы выглядеть стильно и экстрамодно. Предлагаем обзор готовых ярких луков, которые помогут вам вдохновиться идеями и подобрать что-то себе.

Осенью 2019 года помимо глубоких темных оттенков в моду вошла женская одежда насыщенных цветов. Среди оттенков есть жгучий красный, ярко-желтый, лиловый, розовый, серо-голубой, зеленый и даже неоновый, который был на пике популярности этим летом.

Яркие оттенки можно сочетать с любыми другими тонами в одежде. Они будут гармонично смотреться, как в моно исполнении, так и в дуэте, и даже в трио с другими цветами. Сочетания могут быть привычными, а могут порой показаться немножко странными. Тут нужно ориентироваться на свой вкус и стиль.

В сезоне осень 2019 просто не обойтись без 10 следующих ярких вещей. Их можно носить в паре с другими яркими собратьями или надеть в качестве сочного акцента в нейтральном образе. Это и всевозможные пальто, кардиганы, теплые свитера-оверсайз, юбки-плиссе, платья, водолазки и брюки.

Не стоит забывать и об аксессуарах. К примеру, сумочка, шапочка, шляпка или шарфик жизнерадостных оттенков может внести осеннему образу яркости и привлечь внимание окружающих. Это касается и обуви.

Также на пике популярности этой осенью яркие шелковые платки. Ими можно украсить образ, сделав их либо яркой деталью лука, либо дополнить свой наряд платком в тон. Такими аксессуарами можно украшать и волосы. Это тоже смотрится очень стильно.

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